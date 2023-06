Berlusconi morto, Carla Dall'Oglio e Veronica Lario: chi sono le due ex mogli del Cavaliere

di Redazione web

Da Carla dall'Oglio, dalla prima moglie all'ultima compagna Marta Fascina, la 33enne giovane donna definita "quasi moglie" dopo la cerimonia che il 19 marzo 2022 la vide protagonista delle "nozze simboliche" con Silvio Berlusconi e che le è stata accanto fino all'ultimo. Due matrimoni alle spalle, il secondo con Veronica Lario, dai quali sono nati i cinque figli dell'ex premier: Marina e Pier Silvio e poi Barbara, Eleonora e Luigi. ma chi sono e cosa fanno le due ex mogli e del Cavaliere morto oggi all'età di 86 anni.

La prima moglie Carla dall'Oglio: la mamma di Marina e Pier Silvio

A rendere padre per la prima volta Silvio Berlusconi è, invece, Carla Elvira Lucia dall'Oglio. Si conoscono quando lei ha 24 anni, si scambiano degli sguardi a una fermata del tram vicino alla stazione Centrale, poco dopo si rincontrano e da quel momento non si lasciano più. Si sposano nel 1965 e un anno dopo arriva Marina, la primogenita del Cavaliere, nel 1969 nasce Pier Silvio, entrambi veri eredi dell'impero Fininvest e Mediaset. Schiva, riservata, non ha mai concesso interviste sulla fine del matrimonio e sulla figura di Veronica Lario (nome d'arte di Miriam Raffaella Bartolini), attrice di cui Berlusconi si invaghisce dopo averla vista in scena al teatro Manzoni.

La seconda moglie Veronica Lario: la mamma di Barbara, Eleonora e Luigi

Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Raffaella Bartolini, faceva l'attrice quando nel 1980, al teatro Manzoni di Milano, conobbe Silvio Berlusconi. 24 anni lei, 44 lui, la coppia iniziò una relazione che portò alla fine del matrimonio dell'imprenditore con Carla dall'Oglio.

Veronica Lario è più giovane di 20 anni e il Cav la sposa nel 1990, dopo la nascita dei tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Il legame tra i due viene raccontato nel film del regista

premio Oscar Paolo Sorrentino 'Lorò, nelle sale nel 2018 un anno prima della separazione per nulla consensuale. Dopo la richiesta di scuse pubbliche, indirizzate con una lettera al quotidiano La Repubblica, arriva il divorzio nel febbraio 2014 con un generoso assegno che dai 3 milioni mensili a titolo di mantenimento, poi ridotto a 1,4 milioni dai giudici di Monza, e infine annullato nel novembre 2017 dalla corte d'appello di Milano che stabilisce che non ne ha diritto e deve anche restituire 60 milioni.

Pubblicamente l'ex moglie afferma che il marito è «malato», che frequenta minorenni. In riferimento alle giovanissime ragazze che entrano ed escono dalle residenze del Cavaliere parla di «figure di vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo, la

notorietà e la crescita economica». È il maggio del 2009 - un mese dopo la festa dei 18 anni di Noemi Letizia a Casoria che chiama «papi» il premier - e Veronica Lario anticipa lo scandalo Ruby.

