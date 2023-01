Ratzinger, Papa Francesco: «Grande maestro, aiuti a scoprire la gioia della fede». Oggi ultimo giorno di omaggio, domani il funerale

È cominciato alle 7 il terzo e ultimo giorno di omaggio a Benedetto XVI a San Pietro. Le code sono soprattutto ai controlli dei metal detector poi all'interno della piazza e fino all'ingresso della basilica i fedeli scorrono. Il flusso aumenterà nel corso della giornata considerato che sarà per i pellegrini l'ultima opportunità di rendere omaggio al Papa emerito, prima dei funerali di domani.



Ratzinger, fervono in piazza San Pietro i preparativi per i funerali

Sono state circa 70 mila le persone che hanno reso omaggio al papa Emerito Benedetto XVI nella seconda giornata di camera ardente nella Basilica di San Pietro. Con i 65 mila fedeli registrati ieri, sono in totale 135 mila i pellegrini che in due giorni hanno deciso di omaggiare Joseph Ratzinger. Sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papa dimissionario oggi fino alle 19 e domani dalle 7 alle 19, mentre giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro. A celebrarlo sarà Papa Francesco.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 13:18

