«Mio papà lasciato tre giorni su una barella al pronto soccorso con una grave patologia polmonare», poi la morte: la denuncia della figlia

di Redazione web

​«Mio papà è stato lasciato tre giorni su una barella al pronto soccorso con una grave patologia polmonare», poi la morte e la famiglia dell'uomo denuncia. Secondo quanto riporta la famiglia di Pasquale Ranieri, 79 anni, di Avezzano, in provincia dell'Aquila, il pensionato sarebbe rimasto tre giorni su una barella del pronto soccorso nonostante con la grave patologia polmonare, come riporta Il Messaggero. Poi, su insistenza del figlio dell'uomo, sarebbe stato trasferito nel reparto di Geriatria dell'ospedale dove, dopo qualche giorno, è morto.

I familiari hanno presentato una denuncia alla Procura di Avezzano con la richiesta dell'esame autoptico.

«Rapita e violentata per 2 giorni da due uomini in una casa in centro», la 30enne è arrivata al pronto soccorso con i vestiti strappati e in stato di choc

Incidente frontale tra auto, morte due donne: lo schianto terribile, distrutte le macchine

La figlia: «Con un tempestivo soccorso sarebbe ancora vivo?»

«Non si capisce perché con quella patologia mio papà non sia stato portato in terapia intensiva», chiede la figlia del pensionato. «Come è morto nostro padre? La cartella clinica parla di arresto cardiaco, ma quali sono state le cause che hanno portato il cuore a fermarsi? E con un tempestivo soccorso, lui sarebbe ancora vivo?».

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte e se ci siano state o meno responsabilità dei medici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA