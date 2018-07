Va a trovare la vicina, i ladri entrano sia a casa sua che in quella della figlia

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BARBARA - Blitz dei ladri in tre abitazioni di via Contrada Coste e in una quarta di Borgo Giuseppe Mazzini. Nemmeno il comune di Barbara esce indenne dalle scorribande dei topi d’appartamento ma il sindaco annuncia un potenziamento delle telecamere, una per ogni ingresso nel territorio comunale, e si appella ai colleghi dell’unione per realizzare al più presto un unico comando di polizia locale, così da poter assumere altri vigili ed incrementare i controlli.Barbara è anche uno dei comuni che si candida a sperimentare il “Grande Fratello”, con un sistema di videosorveglianza in grado di riprendere ogni ingresso schedando tutti i veicoli in transito e riprendendo anche chi entra a piedi. Un deterrente contro i ladri in cui il sindaco crede molto. «Anche da noi quattro case sono state visitate dai ladri - spiega il sindaco Raniero Serrani - non hanno preso molto perché ormai la gente non ci lascia più niente ma sono sempre episodi spiacevoli per chi li subisce oltre a creare danni maggiori dei bottini».In una delle abitazioni di Contrada Coste la proprietaria si era allontanata per andare a trovare la vicina. Rientrata, ha trovato i portoni danneggiati a casa sua e in quella della figlia che abita al piano di sopra. Nelle stessa via sono stati in un’altra abitazione mentre il proprietario non c’era e infine a Borgo Giuseppe Mazzini a casa di due fratelli. «Noi abbiamo già attivato alcune telecamere nei punti strategici come l’ingresso del comune, davanti alle poste o alla chiesa - prosegue il primo cittadino - e funzionano. Abbiamo visto un ragazzo che rubava una bici, che poi ha restituito, oppure sorpreso una signora che aveva preso una borsa. Ho sottoscritto il patto per la sicurezza in Prefettura e tramite i finanziamenti ministeriali conto di installare quanto prima telecamere in ogni punto di ingresso del nostro territorio, di modo tale che nessuno potrà accedervi senza essere visto».Il sindaco Serrani è anche dell’idea che unire le forze sul versante della sicurezza sia molto utile. «Bisogna unire quanto prima il servizio di polizia locale e protezione civile – conclude – l’ho già fatto presente ai miei colleghi dell’unione delle Terre della Marca Senone. Ci consentirà di avere un margine maggiore per assumere più vigili e quindi potenziare il controllo su tutto il territorio».