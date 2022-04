Bancomat e Pos bloccati in tutta Italia: difficoltà nei pagamenti. Cosa sta succedendo

Da questa mattina in tutta Italia sono stati segnalati disservizi nei pagamenti con carte bancomat. Le segnalazioni arrivano da sportelli, supermercati e centri commerciali, che hanno dovuto chiedere ai clienti di pagare in contanti. Anche sui social sono tantissimi gli utenti che hanno denunciato i problemi. Dai primi riscontri (confermati anche dal servizio Downdetector), Le più colpite Unicredit, Fineco, Poste italiane, BNL e Intesa San Paolo.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Intesa Sanpaolo sta avendo problemi da 12:04 PM CEST. https://t.co/SS9Dq9ncBN Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiIntesaSanpaolo — Downdetector Italia (@downdetectorIT) April 15, 2022

Non è ancora chiaro da dove sia scaturito il blackout generale. Potrebbe trattarsi di un cyberattacco al circuito, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Quello che è certo sono i problemi che si sono ripetuti già dalle prime ore di questa mattina per molti italiani, impegnati con le spese di Pasqua.

Grandi disagi a Roma, ma i problemi sono stati riscontrati anche in altre città, da Nord a Sud, da Ferrara a Palermo, passando per Milano e Napoli. Fonti interne ad alcune banche confermano "problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti".

Nexi: «Servizio ripristinato»

I disservizi che si sono verificati tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d'Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti e i servizi sono stati ripristinati. Lo riferisce Nexi. Probabilmente i problemi sono stati legati all'alto numero delle transazioni dovuto al periodo di Pasqua anche se sono in corso ancora delle verifiche. Comunque si esclude che sia legato ad un attacco hacker.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 13:40

