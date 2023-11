Bambino di 11 anni aggredito dai bulli fuori dalla scuola: mandibola rotta. L'ira della mamma: «Perché non sono stati sospesi?»

di Redazione web

Atti di bullismo e violenza nel modenese. Undicenne picchiato da due alunni di poco più grandi davanti alla scuola riporta la frattura della mandibola ed una prognosi di trenta giorni. È accaduto in un comune della Bassa modenese, come riferisce la stampa locale, lunedì mattina. Il minorenne, stando a quanto ha raccontato la madre, che ha sporto denuncia per lesioni ai carabinieri, stava passeggiando intorno all'istituto con un compagno, quando i due, dodici e tredici anni, iscritti alla stessa scuola, lo hanno preso a calci e pugni, ripetutamente.

Scuola vieta le unghie lunghe agli studenti: «Rischio infortuni, 2 in pagella a chi non rispetta la regola»



Bullizzata a scuola per i peli, la mamma della 12enne confessa: «Ho traumatizzato mia figlia con la routine di bellezza»





I messaggi

Informata dei fatti, la madre ha portato l'undicenne al Policlinico di Modena, poi la denuncia. «Mentre eravamo in caserma - spiega la donna - mio figlio ha ricevuto dei messaggi dai compagni di classe che gli dicevano che i due bulli quella stessa mattina lo stavano cercando a scuola per picchiarlo ancora, come poi mi hanno confermato anche alcune madri».



I filmati

La donna aggiunge anche che mentre avveniva il pestaggio «altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA