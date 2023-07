«Grazie dottori per avermi salvato la vita». Bambina di 5 anni sopravvive dopo un delicato intervento al fegato

di Redazione web

È arrivata al Policlinico di Bari in gravi condizioni dopo un incidente stradale, sottoposta a un delicato intervento oggi la bimba di cinque anni vive con metà fegato grazie all'intervento di epatectomia eseguita dall'equipe del professore Francesco Tandoi, direttore dell'unità operativa di chirurgia epato-biliare. Si tratta di un procedimento chirurgico altamente specializzato, che ha comportato la rimozione della metà destra del fegato al fine di trattare efficacemente le lacerazioni epatiche causate dal trauma.

Tifosa del Palmeiras morta a 32 anni: Gabriela colpita da una bottigliata alla testa lanciata da un supporter

Due disegni per ringraziare tutti

Per ringraziare l'équipe medica che l'ha operata, la piccola ha deciso di fare due disegni: il primo per i dottori, con un cuore rosso dentro l'altro, e il secondo per gli infermieri e le infermiere con nome e ritratto di ciascuno di loro.

L'intervento e il decorso post operatorio



"L'intervento è andato bene - spiega Tandoi - grazie all'eccezionale impegno del nostro team medico multidisciplinare. Il decorso post-operatorio è stato lungo, come spesso accade in casi complessi come questo, per la presenza anche di lesioni traumatiche al torace e al bacino. Da pochi giorni la piccola paziente è stata dimessa in ottime condizioni cliniche. Dovrà fare controlli periodici e completare il percorso di riabilitazione ortopedica".

"Desidero - continua - ringraziare il professore Salvatore Grasso del reparto di Rianimazione 2 del Policlinico, il professore Onofrio Caputi Jambrenghi del reparto di Endoscopia del Policlinico e il dottore Leonardo Milella del reparto di Rianimazione del Giovanni XXIII, insieme alle loro rispettive equipe, oltre che i miei colleghi e il personale infermieristico del reparto di Chirurgia epatobiliare che si è preso cura di questa piccola paziente. La collaborazione e competenza di tutti - conclude Tanoi - è stata fondamentale per ottenere questo importantissimo risultato".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA