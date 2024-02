La piccola Giulia morta a 8 anni, comunità sotto choc: «Ciao bella stella, manchi»

di Redazione web

Non sarà facile spiegare ai compagni di classe di Giulia perché la loro amichetta non siederà più nel suo banco della scuola elementare Benedetto Croce di San Prisco. La bambina, che frequentava la terza elementare, è morta mercoledì a soli 8 anni, gettando nello sconforto la comunità del comune del Casertano.

Giulia morta a 8 anni

Oggi, sul cancello della scuola, è apparsa una rosa rossa insieme a un cartello per salutare la bimba: «Ciao bella stella, manchi, addio». Al dolore di papà Domenico, mamma Stefania e del fratello Christian si è unita tutta la cittadinanza, e anche l'assessore Maria Nazara ha dedicato un pensiero alla bambina strappata alla vita troppo presto: «La nostra comunità ieri sera - si legge in un post su Facebook - è stata sconvolta dalla notizia della morte della piccola Giulia.

Frequentava la terza elementare alla scuola Benedetto Croce ed era una bimba solare e gioiosa.

Non ci sono parole per consolare la sua famiglia e quanti la conoscevano.

A loro giungano le mie più sentite condoglianze e tu piccola Giulia vola in alto e sorridi, come hai sempre fatto, anche lì in Paradiso. A Dio, Giulia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA