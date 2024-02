Vittoria muore a due anni e mezzo per arresto cardiaco, tutto il paese in lutto: «Per una legge assurda i funerali non saranno qui»

di Redazione web

Hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma Vittoria ha chiuso per sempre gli occhi a soli due anni e mezzo. La bambina è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale Mayer di Firenze, dove era stata trasferita in elisoccorso da Sassetta, piccolo comune in provincia di Livorno, nel tentativo di rianimarla dopo un arresto cardiaco.

La famiglia affidataria

La piccola comunità si è stretta attorno a Massimiliano e Benedetta, i genitori affidatari della piccola, che se ne sono presi cura sin da quando aveva solo tre mesi. Vittoria era già allora affetta da una grave patologia che la costringeva in terapia intensiva, da sola. Così loro hanno deciso di portarla a casa, dove avevano già accolto altri bambini come lei e dove ha vissuto fino al momento della tragedia.

Il malore

La piccola Vittoria è entrata in arresto caridaco giovedì poco dopo mezzogiorno, la mamma ha chiamato il 112 che ha allertato l'elisoccorso per il trasferimento a Firenze. Sul posto arriva anche l'ambulanza, ma le condizioni della bambina sono apparse critiche sin sa subito. Inutile il prolungato massaggio cardiaco e il trasferimento in rianimazione.

