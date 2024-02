Bambina di 11 anni trovata morta nel fiume: arrestato un amico di famiglia. Il caso di Audrii sconvolge gli Usa

di Redazione web

Il caso di Audrii Cunningham è finito in tragedia. Dopo cinque giorni è stato trovato il corpo della ragazzina di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola in Texas, una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso l'America: il cadavere della undicenne è stato trovato nel fiume Trinity, secondo quanto reso noto dallo sceriffo della contea di Polk Byron Lyons.

Sospettato un amico del papà

Ancora ignote le cause della morte. La procuratrice Shelly Sitton ha riferito che il suo ufficio sta preparando il mandato d'arresto per Don Steven McDougal, 42 anni, che era gia' stato fermato come persona di interesse nei giorni scorsi. E ha aggiunto che a suo avviso merita la pena capitale.

McDougal era un amico del padre della ragazzina e viveva in un caravan nella proprieta' della famiglia. Qualche volta accompagnava Audrii alla fermata dello scuola bus, come ha fatto anche giovedi' scorso. Quella pero' e' stata l'ultima volta che la famiglia della ragazzina l'ha vista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 09:06

