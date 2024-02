Due bambini di 7 e 3 anni e un neonato trovati morti in casa: arrestata la mamma. L'orrore nella casa di famiglia

Tragedia a Sea Mills, un sobborgo di Bristol, in Inghilterra, dove in una casa sono stati ritrovati i corpicini senza vita di un bambino di 7 anni, una bambina di 3 e un neonato di 10 mesi. La madre, Jasmine (42 anni), è stata arrestata con l'accusa di omicidio, in attesa di ulteriori indagini e riscontri. Non ci sono ancora informazioni riguardo le cause delle morti, che saranno chiarite attraverso le autopsie da eseguire nei prossimi giorni.