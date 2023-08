Re Carlo e Camilla mangiano al Buger King: il murales di TVBoy a Bristol stupisce i fan

di Redazione web

Re Carlo e Camilla mangiano al Burger King. Ma solo nel murales di TVBoy. Apparso questa mattina a Bristol dopo quello delle scorse settimane di Meghan Markle e Kate Middleton spose, il murales dell'artista italiano stupisce ancora una volta i fan.

Sacchetto d'asporto nella mano della regina e bevanda in quella del Re: l'artista ha restituito una realtà chiaramente "immaginaria" di due reali che mangiano nel posto "reale" per eccellenza e cioè nel fast food "re" dei burger.

«Graffito sbagliato»

«Mentre stavo dipingendo questo murale un ragazzino si avvicina e mi dice: “Questo graffito è sbagliato! Carlo e Camilla non mangiano mai al Burger King"», ha scritto nel post su Instagram TVBoy.

Il ragazzino, in effetti, non ha tutti torti. Nonostante i reali inglesi abbiano perso la loro aurea di personaggi al di sopra delle comuni usanze, quale quella di mangiare in un fast food, non è così errato pensarli al Burger King se, invece, Meghan e Harry mangiano con attori famosi al sushi, cosa successa in passato con Cameron Diaz, ad esempio.

Il ritratto dei due con la corona della catena di burger, infatti, è una restituzione di un immaginaro collettivo utopico, ma non così tanto distorto.

TVboy: neopop italiano

L'artista Salvatore Benintende, palermitano classe '80, realizza street art in tutto il mondo producendo opere ispirate alla pop art statunitense. In Italia è noto al grande pubblico per il murales che raffigura un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

