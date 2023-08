Bambina aggredita da un animale sul lungomare. «Forse è un lupo». Dall'inizio dell'estate è l'undicesimo caso

Una bambina campana di 11 anni è stata aggredita ieri sera sul lungomare di San Salvo dal lupo o canide che, dall'inizio dell'estate, sta terrorizzando il litorale nel Vastese. La undicenne, che si trova in Abruzzo in vacanza, è stata morsa alle cosce: portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vasto è stata medicata per le lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni.

Cena da 845 euro in un chiosco a Modena: «Gnocco fritto e tigelle a peso d’oro». La titolare: avete mangiato tanto. Poi arriva uno sconto

«Sono veramente dispiaciuta - ha dichiarato la sindaca di San Salvo, Emanuela De Nicolis - per quanto accaduto alla ragazza che ieri sera è stata morsa da un canide (probabile lupo) a San Salvo Marina. Un episodio che non doveva accadere e che non deve più ripetersi per la tranquillità dei residenti e dei turisti. Una situazione che si è già verificata sul lungomare di Vasto e che non possiamo non risolvere.

Salgono così a undici i casi di aggressione

Salgono così a undici i casi di aggressione - l'ultima risale allo scorso primo agosto - che vedono per protagonista il lupo o canide che sta facendo parlare di sé dall'inizio dell'estate. Il primo cittadino ha provveduto ad inviare una pec al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al presidente del Parco Nazionale della Maiella, all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, alla Polizia Provinciale di Chieti, ai Comando dei Carabinieri Forestali della Stazione di Vasto, all'Ufficio circondariale marittimo di Vasto e al Servizio veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti per la segnalazione dell'accaduto e della presenza nel territorio di un canide, probabile specie lupo. «Vi invito, pertanto, ognuno per le rispettive competenze - si lergge nella missiva - ad attivare e porre in essere ogni azione necessaria a scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA