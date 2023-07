Orso invade il campo scout in montagna: 12enni in fuga, si rifugiano nelle auto

di Redazione web

Ha fatto incursione in un campo scout a Lecce nei Marsi, in provincia di L'Aquila, in Abruzzo, creando la fuga di un gruppo di 12enni. I ragazzi provenienti da Roma hanno trovato riparo nelle automobili con le quali erano stati trasportati fino al campo scout e dove trascorrevano il tempo svolgendo le loro attività del campo estivo.

La fuga è avvenuta quando un orso in cerca di cibo ha fatto razzie nella dispensa dei ragazzi.

Orsa Jj4, la Romania dà l'ok al trasferimento. Gli animalisti: «Adesso le scuse sono finite»

Orso marsicano nel centro del paese: la sua passeggiata diventa virale VIDEO

L'incontro ravvicinato

Faccia a faccia con l’orso, di notte, il gruppo di scout romano, del campo “La Guardia” si è dato alla fuga. La zona, situata fuori dai confini del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha attratto l'orso per il deposito dei viveri, creando panico tra i giovani.

Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali che hanno messo in sicurezza i ragazzi ed allontanatol'animale protetto. L’episodio si ripete a distanza di qualche anno e sempre nella stessa località.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA