Bagagli a mano, la sottosegretaria Zampa: «Ok ai trolley in cabina»

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 12:11

Per chi viaggia in aereo adesso. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto anche a me era sembrata una misura anomala, che è stata assunta" dalle linee aeree "e aveva una sua ratio: nel momento in cui si mettono i trolley nelle cappelliere si producono assembramenti e contatti. L'aria viene sanificata in cabina: appena si accendono i motori - ha spiegato - inizia la sanificazione permanente". Con il divieto "si volevano evitare vicinanza" tra i passeggeri "e lungaggini, che comunque non vanno mai sopra i 15-20 minuti, che è il tempo in cui avviene il contagio". E comunque "".Oggi poi ci sarà la " proroga delle misure di contenimento del virus fino al 31 luglio : quindi l'uso della mascherina, i non assembramenti, il distanziamento di un metro, le disposizioni per l'accesso ai luoghi pubblici al chiuso come i ristoranti, l'uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi", ha ricordato Zampa, aggiungendo che queste misure sono legate al fatto che Covid-19 è ancora tra noi."Oggi noi siamo sotto sequestro? A me non pare. Con la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre il governo intende continuare a poter assumere in velocità i provvedimenti" contro Covid-19, "qualora siano necessari. Non c'è una richiesta di pieni poteri, ma un proseguimento di quello che è oggi", sottolinea ancora Zampa.Allarma intanto la notizia di. "Avevo temuto peggio. Adesso c'è il tampone per tutti e stiamo approntando linee guida" mirate, ha detto ancora la sottosegretaria, continuando: "Il vero pericolo è da quello che non vedi, bisogna che i barchini vengano intercettati".