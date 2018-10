Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo hanno, fregandosene del fatto che fosse con la compagna e la: un caso scioccante di violenza è avvenuto martedì pomeriggio a, in provincia di Arezzo, dove il padre di famiglia, un ragazzo di trent’anni, è stato pestato da una baby gang.Gli autori dell’aggressione sono unche stavano gettando sassi dal parco che sovrasta via Vetri Vecchi, zona non distante dalla stazione. Il trentenne, che abita nel quartiere, avrebbe rimproverato i ragazzini chiedendo di smetterla: ma la baby gang avrebbe reagito con violenza, aggredendolo e mandandolo all’ospedale.Lo racconta il quotidiano La Nazione: nel branco ci sono giovani, che hanno pestato il giovane padre a calci e pugni anche alla testa. Alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri, ma al loro arrivo i ragazzini violenti erano già scappati. Il sindaco, Maurizio Viligiardi, ha condannato l’accaduto: «Si è superato ogni limite, è un episodio gravissimo - ha detto - bisogna scoprire e punire con fermezza i responsabili».