Bullismo sul baby rugbista, la madre: «È stato un vero pestaggio»

Venerdì 19 Luglio 2019, 09:45

Una madre denuncia sul Gazzettino in edicola oggi delle percosse che il figlio, giovane rugbysta di 16 anni, avrebbe subito all'interno dello spogliatoio della squadra.Ecco cosa scrive il quotidiano di Venezia: «Il pestaggio di mio figlio è avvenuto il 7 ottobre 2018, pochi giorni dopo il suo 16° compleanno, lo definisco così perché queste sono percosse, come dimostra la foto, non semplici schiaffetti o goliardie». A parlare è la madre del giovane rugbista di Monselice che avrebbe subito atti di bullismo: 10 gli indagati dal pm Andrea Bigiani. Le accuse sono lesioni (i 4 compagni di squadra) e omesso impedimento (i 6 adulti fra allenatori e dirigenti).