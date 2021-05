I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Feltre (Belluno) in zona ospedale per un'auto andata a fuoco in un parcheggio. Nessuna persona coinvolta, ma le fiamme rischiavano di propagarsi ai negozi vicini e il 115 è stato subissato di chiamate d'allarme.





I pompieri intervenuti in massa hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 12:59

