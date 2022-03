L'autista dello scuolabus ha il covid e viene sostituito dal sindaco

Un cambio autista d'eccezione. Da circa 10 giorni, a Cannole, paesino di poco più di 1.600 abitanti in provincia di Lecce, Il primo cittadino, Leandro Rubichi, di 48 anni, guida un pulmino giallo per accompagnare a scuola i 32 alunni delle medie che risiedono nel vicino comune di Cursi. La scelta del sindaco è avvenuta a seguito della positività al covid dell'autista e, per evitare i tempi d'attesa legati a un'eventuale surroga ufficiale. «Lo faccio con piacere - dice - non solo per risparmiare».

Dunque, ogni mattina il sindaco percorre sei chilometri per quattro volte al giorno, così da coprire le due corse del mattino e le due pomeridiane. I ragazzi sono divisi in due gruppi: alle 7.30 puntuali, accende i motori del pulmino e parte per il primo dei due viaggi. A fine lezioni, percorso inverso: alle 14.00, all'uscita da scuola, due corse e gli studenti a Cannole. Il servizio è offerto gratuitamente dal sindaco che ha conseguito le patenti speciali durante il servizio militare di leva.

Non è la prima esperienza in tal senso. In passato, infatti, lo stesso Rubichi si era occupato di accompagnare i giovani concittadini nelle sedi dei campi estivi. «Sono abituato a stare con i bambini e già in altre occasioni l'ho fatto come al campus estivo - dichiara -. L'autista farà un nuovo tampone, se dovesse risultare ancora positivo - conclude il sindaco - lunedì ricomincerò, senza problemi».

