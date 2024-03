Attentato a Mosca, timore di attacchi anche in Italia: il Viminale alza le misure di sicurezza, quali sono i luoghi a rischio Particolare attenzione viene dedicata a luoghi di preghiera, in particolare sinagoghe, ambasciate e hub principali dei trasporti come stazioni e aeroporti







di Redazione Web Dopo l'attentato a Mosca, l'Europa alza la guardia per il rischio emulazione. È stato disposto dal Viminale un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza su una serie di luoghi sensibili, a seguito dell'attentato avvenuto a Mosca dove un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una sala da concerti aprendo il fuoco sugli spettatori. I luoghi più a rischio Le misure di sicurezza sono state innalzate al massimo livello dal Viminale già dopo il 7 ottobre scorso ma c'è un aggiornamento continuo degli obiettivi sensibili. Sono 250 i target più rilevanti, in base a quanto emerso giovedì scorso durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra i luoghi sensibili ci sono luoghi di culto e ambasciate, ma anche gli hub principali dei trasporti come stazioni e aeroporti. La Nato condanna l'attacco La Nato intanto ha condannato «in modo inequivocabile gli attacchi che hanno preso di mira a Mosca chi partecipava a un concerto». È quanto scrive su X la portavoce dell'Alleanza Atlantica, Farah Dakhlallah. «Nulla può giustificare crimini così efferati. Putin: colpevoli pagheranno «Tutti gli autori e gli organizzatori di questo crimine subiranno una punizione giusta e inevitabile. Chiunque siano, chiunque li abbia diretti. Ripeto, identificheremo e puniremo tutti coloro che stanno dietro i terroristi, che hanno preparato questo crimine. Questo è un duro colpo alla Russia». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo videomessaggio dopo l'attentato di ieri alla sala da concerti Crocus. Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 14:27

