Jonathan muore a 28 anni, stroncato da un malore improvviso

di Redazione web

Dramma ad Atripalda, nell'Avellinese. Lunedì sera 15 aprile, un ragazzo di 28 anni, Jonathan N., di Mugnano del Cardinale, Avellino, dopo aver trascorso del tempo in un locale, è stato colpito da un malore improvviso. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi sul posto, rivela la stampa locale. Per Jhonatan non c'è stato nulla da fare.

In tanti stanno raggiungendo i familiari per provare a dare conforto e vicinanza in queste ore tragiche all'Ospedale San Giuseppe Moscati, dove si trova la salma del 28enne in attesa di eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 09:56

