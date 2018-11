Assenteismo, giocavano alle slot machine durante l'orario di lavoro

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri della Stazione di Villafrati (Palermo) hanno dato esecuzione all'Ordinanza applicativa della misura cautelare personale che impone l'obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di 5 dipendenti pubblici, di cui 2 comunali e 3 del Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi (Co. In. R.E.S.). Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed affidate ai Carabinieri della Stazione di Villafrati.n particolare, risultanze investigative hanno «permesso di rilevare come i dipendenti in argomento (inquadrati in diversi settori dell'Amministrazione comunale, quali l'area Tecnica, l'Economato e gli Affari Generali, nonché del Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi - Co. In. R.E.S.) ponessero sistematicamente in essere condotte fraudolente, assentandosi ripetutamente durante l'orario di servizio/lavoro, per diverse commissioni personali, tra cui fare la spesa, giocare alle slot machine o per custodire i propri animali». Nel corso dell'inchiesta, sono state vagliate anche le posizioni di ulteriori 15 indagati, pubblici lavoratori dei suddetti enti, la cui posizione personale è stata ritenuta meno pericolosa ai fini cautelari e le condotte penalmente rilevanti di lieve entità.