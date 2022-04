Terrore all'asilo: crolla sul pavimento durante la recita, è gravissimo

Stava recitando davanti ai bambini della scuola dell'infanzia di Boltiere (Bergamo), quando ha accusato un malore improvviso ed è caduto a terra, perdendo i sensi. Un attore teatrale di 67 anni, di Caravaggio, è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni al policlinico San Marco di Zingonia. L'episodio questa mattina, attorno alle 9,30, alla scuola dell'infanzia Angelo e Agnese Testa di Boltiere.

L'attore stava recitando uno spettacolo teatrale per i bambini, quando ha perso conoscenza ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi: l'uomo è stato rianimato e con l'ambulanza del 118 è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA