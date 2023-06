Anziano si spoglia e fa autoerotismo davanti a una ragazzina: choc in spiaggia nelle Marche

di Redazione web

Sabato pomeriggio choc per una ragazzina in spiaggia a Montemorciano, in provincia di Ancona, che ha visto un anziano di 80 anni, spogliarsi davanti ai suoi occhi e toccarsi le parti intime. La situazione è stata piuttosto spiacevole per la giovane che si trovava in compagnia di sua madre, che scossa dalla situazione ha iniziato a urlare permettendo ad altri testimoni di chiamare il 112 per richiedere l'intervento dei carabinieri, scrive il Corriere Adriatico.

Esibizionista

L'80enne, all'inizio, era fermo ad osservare un gruppo di ragazzini che chiacchieravano, poi però il pensionato ha iniziato a spogliarsi, rimanendo nudo davanti a loro. Ma la scena dell'anziano esibizionista è andata oltre, quando ha visto la giovane insieme a sua mamma, si è diretto verso di loro e ha iniziato a masturbarsi nonostante le urla della signora, sconvolta da quella scena.

Fermato e denunciato

