Anziano chiama in lacrime la polizia: «Non ho soldi, non mangio da 5 giorni». La volante arriva con la spesa

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia che ha colpito una comunità intera. Compresa quella dei social. Attraverso un post su Facebook , ladiha raccontato la vicenda che ha coinvolto unresidente nella città siciliana. «Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni». Una telefonata al 113 che ha svelato un'emergenza particolare. E la volante giunta sul posto si è resa conto immediatamente della situazione: «L'uomo aveva raccontato in lacrime all’operatore che da cinque giorni non mangiava perché non aveva denaro. Gli agenti sono arrivati nella sua abitazioneportando beni di prima necessità per l’uomo e un po’ di affetto e amicizia». La storia è stata segnalata ai servizi sociali che ora si prenderanno cura dell'anziano.