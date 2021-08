Morto Antonio Pennacchi, aveva 71 anni: nel 2010 vinse il Premio Strega con "Canale Mussolini"

Morto lo scrittore Antonio Pennacchi nella sua abitazione di Latina a causa di un malore. La notizia è arrivata nella prima serata di martedì 3 agosto. Lo conferma anche la casa editrice Mondadori. Pennacchi aveva 71 anni.

Secondo una prima ricostruzione Pennacchi, autore di "Canale Mussolini" e di altri libri di successo, era al telefono, a un certo punto non parlava più, la moglie si è accorta che qualcosa non andava ha chiesto aiuto ma per lui non c'era più nulla da fare.

Antonio Pennacchi, vincitore del Premio strega nel 2010, aveva 71 anni. Pennacchi è stato autore di libri di grande successo. Oltre a Canale Mussolini, famosissimo è "Il fasciocomunista" da cui nel 2007 è stato tratto anche un film "Mio fratello è figlio unico" (regista Daniele Lucchetti).

La saga dei Peruzzi

I nomi dei personaggi erano mitologici. Lo zio Pericle, lo zio Adelchi e lo zio Iseo. Il Treves e il Turati, e poi l'Armida. Canale Mussolini parla di un'impresa storica: la bonifica delle Paludi Pontine da parte di emigrati veneti: i Peruzzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA