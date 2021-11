Medico no-vax radiato dall'Ordine dopo un'intervista: «Venuto meno a decoro e dignità»

Antonio Miclavez in un'intervista aveva contestato il Covid e le misure sanitarie. Di tutta risposta il Dottor Miclavez è stato radiato dall'Ordine dei Medici. La comunicazione al dottore Antonio Miclavez è arrivata martedì sera. La Commissione medici dell’Ordine di Udine, che nei suoi confronti aveva aperto un procedimento disciplinare per alcune sue dichiarazioni riguardanti il Covid e le misure sanitarie, adottate per contrastare la pandemia, rilasciate in una intervista pubblicata su Youtube, ha deciso di radiarlo «per essere venuto meno al decoro e alla dignità professionale».

Miclavez è stato radiato per le sue tesi definite dalla Commissione disciplinare dell’Ordine come «assurde, paradossali, prive di riscontri e di esperienza diretta, minoritarie, appartenenti a quel filone anti-vaccinista e negazionista dell’esistenza della pandemia, non verificate e altamente interpretate».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 12:02

