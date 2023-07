Antonio Catamo, morto a 60 anni il pasticciere e titolare dello storico Caffè Alvino a Lecce. «Ora dispensa dolcezza lassù»

di Donato Nuzzaci

Il Salento perde una delle sue personalità più illustri nel mondo del food, l'imprenditore Antonio Catamo noto per aver rilanciato il Caffè Alvino, tra i luoghi di ritrovo più importanti del centro storico di Lecce, e di aver creato tanti anni fa il noto locale “Le Dolci Fantasie” nel suo paese, San Cassiano. Catamo è morto all'età di 60 anni.

Il ricordo della famiglia

Toccante il ricordo della sua famiglia affidato in mattinata alla pagina Facebook "Dolci Fantasie - Catamo": «Le tue mani continueranno a fare arte, a dispensare dolcezza, a creare sapori nuovi attraverso le nostre mani.

Grazie per ciò che ci hai donato in ogni tuo gesto e in ogni tua parola. Il dolore di oggi racconta di un’assenza a cui non ci abitueremo mai, ma che riempiremo dell’amore smisurato che c’è sempre stato reciprocamente in tutti questi anni meravigliosi. Ciao, papà». La salma arriverà in mattinata nella congrega di San Cassiano.

