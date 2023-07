Vigile del fuoco morto a Ivrea: incidente stradale con l'autopompa mentre andava a spegnare un incendio, feriti due colleghi

di Redazione web

Un vigile del fuoco del distaccamento di Ivrea (Torino) è morto dopo essere rimasto gravemente ferito mercoledì sera in un incidente stradale di Castellamonte, sulla provinciale 222, che ha coinvolto l'autopompa su cui viaggiava. La vittima si chiamava Massimo Viglierco e aveva 55 anni, viveva a Cuorgnè.

Comunichiamo con grande dolore che è purtroppo deceduto Massimo Viglierco, vigile del fuoco coordinatore in servizio a Ivrea. Alla sua famiglia il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio e dei colleghi #vigilidelfuoco di tutta Italia https://t.co/XVlTzpf2Fs — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2023

La dinamica dell'incidente

Era alla guida di un camion dei pompieri che stava viaggiando per un intervenire per un incendio in un alloggio quando è finito fuori strada tra Castellamonte e Baldissero Canavese.

Corpo dei vigili del fuoco in lutto

«È purtroppo deceduto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino il vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco, 55 anni, in servizio nel distaccamento di Ivrea. Ha perso la vita a seguito del terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di oggi a Castellamonte (TO), mentre alla guida dell'autopompa raggiungeva il luogo dove era stato segnalato un incendio. Feriti gli altri due colleghi che viaggiavano a bordo. Alla sua famiglia il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall'Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia», si legge in una nota.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA