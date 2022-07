I funerali di Antonio, morto in un pozzo durante la festa di compleanno. «La città è sotto choc»

Tristezza e amarezza ai funerali di Antonio Andriani, il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, in Sicilia, dopo essere caduto in un pozzo durante la festa per il suo 40esimo compleanno. Nel pomeriggio, nella parrocchia Sant'Achille di Molfetta (Bari), parenti e amici si sono riuniti per salutare per l'ultima volta Antonio. «Le indagini, in corso, chiariranno le responsabilità di quell'incidente. Ma Antonio non potranno restituircelo. Non potranno restituirlo alla famiglia, ai suoi amici di sempre, a Molfetta - commenta il sindaco, Tommaso Minervini - che, da giorni, sgomenta e incredula, non riesce ad accettare quanto è accaduto, nelle modalità con cui è accaduto».

«È difficile trovare le parole giuste per dare voce al dolore. Conoscevo Antonio - continua il sindaco - conoscevo la sua passione per la musica e per Renato Zero, il suo idolo. Ne aveva superate tante. Aveva vinto una terribile malattia. Era caduto e si era rialzato fino a diventare manager di un'azienda. Era uno di quei molfettesi che lasciano il segno. Un ragazzo, un uomo sensibile, intelligente, onesto. Una bella persona, che, pur vivendo lontano da Molfetta, da qualche tempo, non ha mai tagliato i rapporti con la sua città e i suoi amici di sempre. Ai tuoi familiari, ai tuoi affetti più cari giunga tutta la mia vicinanza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 21:00

