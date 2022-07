Marmolada, il bilancio sale a 10 morti: sette feriti in ospedale, due gravi. «Rinvenuti altri resti»

È di dieci morti e di una persona dispersa l'ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e all'alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.

Trovati resti di escursionisti e attrezzatura tecnica. «Non c'erano segnali di collasso»

I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell'ordine. A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita non solo di questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia che «interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo un'Italia bellissima ma fragile».

Marmolada, rinvenuti nuovi resti

Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile della Guardia di finanza, ha operato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia e fango dal basso e concentrandosi su un area di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre la strumentazione installata nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è stata collegata a degli allarmi sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio.

Nicolò Zavatta il più giovane dei dispersi. La mamma: «L'ultimo messaggio 20' prima della frana»

Dalla ricerca di oggi sono stati n, ha detto Riccardo Manfredi, comandante della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400 metri a valle. Domani mattina una squadra di ricerca interforze «vista e udito» tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le stesse modalità utilizzate oggi. «Sì inizierà alle 6.15 con la squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9 circa, a seconda delle condizioni e delle temperature», ha spiegato Fugatti. «Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro cari», ha aggiunto Zaia, che sabato, come Fugatti, sarà a Canazei per la giornata di lutto cittadino.

Una squadra del Ris di Parma è al lavoro da ieri in Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti rivenuti dagli operatori. I primi raffronti con il Dna acquisto dai parenti delle persone scomparse è già in corso, ed i risultati sono attesi per domani. A quanto specificato, le analisi di laboratorio richiedono circa una giornata lavorativa. Tramonta, intanto, l'ipotesi di introdurre un sistema informativo basato su bandiere colorate, sull'esempio di quanto avviene nelle località di mare, ma è in studio una nuova ordinanza di interdizione dell'intera area del disastro. Nel frattempo un appello ai congiunti di superstiti, vittime e dispersi «per capire se c'è l'interesse comune a creare un'associazione e chiedere chiarezza su quanto avvenuto domenica» è stato lanciato da Luca Miotti, fratello di una delle vittime del disastro.

