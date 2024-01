Andreea Rabciuc come è morta: cosa rivela la Tac sulle ossa trovate nel casolare

di Redazione web

Come è morta Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 il cui cadavere è stato trovato in un casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona) il 20 gennaio 2024? Le prime risposte si attendevano da una Tac e radiografie effettuate sulle ossa ristrovate.

I resti sono stati sottoposti martedì a tac e radiografie nell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, un esame che rientra negli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Ancona, compresa l'autopsia già eseguita e l'esame del dna, unico modo per riconoscere ufficialmente il corpo.

Come è morta Andreea Rabciuc

Gli esami hanno evidenziato «un'interruzione del processo osseo alla base del cranio». Secondo Cristiano Cortucci, consulente della difesa di Simone Gresti, fidanzato di Andreea e unico indagato, da tac e radiografie «trapela poco, non ci sono elementi ulteriori rispetto all'autopsia, a livello osseo non emergono traumi dovuti ad una aggressione subita che possa essere un colpo in testa o in altre parti del corpo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 11:14

