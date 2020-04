Angelica ha i sintomi del covid da un mese: «Nessuno mi fa un tampone, hanno perso la mia cartella»

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 18:37

Damae scopre che la sua. Angelica Massafra è una ballerina di burlesque, nota per le sue performance e meglio conosciuta comeche da circa un mese accusa febbre, difficoltà respiratoria, dolori alle ossa.Angelica ha raccontato quello che sta passando a FanPage spiegando di essere rimasta chiusa in casa e di aver telefonato al suo medico di base che le ha detto di accedere all'App della Regione Lazio per il monitoraggio. Fino al 3 aprile va tutto bene, poi non riesce più ad accedere e solo dopo numerose e insistenti telefonate le dicono che la sua pratica è andata persa, come quella del marito. Angelica e il marito hanno manifestato sintomi della patologia senza che però nessuno gli facesse un tampone.«Mi trovo in un limbo e non so cosa fare. Nessuno si prende la responsabilità quello che dobbiamo fare noi che siamo in casa in questa situazione. Nessuno si prende la responsabilità di dirmi puoi uscire o di dirmi no resisti resta a casa, perché tra un po' ti veniamo a fare il tampone». Ora non sa a chi rivolgersi e non sa che iter seguire. Dal 23 marzo ha iniziato ad avere i primi sintomi, ha seguito tutte le direttive ed è stata segnalata dal suo medico di famiglia, ma ora tutto si è perso.