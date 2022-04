Andreaa Rabciuc, l'appello del fidanzato a Chi l'ha visto?: «Fatti viva, non ti ho mai fatto del male»

Andreaa Rabciuc è scomparsa il 12 marzo e di lei ancora non ci sono tracce. La campionessa di tiro a segno è svanita nel nulla da Jesi dopo una serata trascorsa con il fidanzato Simone Gresti e con altri due amici. E adesso Simone lancia un appello alla sua fidanzata: «Siamo tutti preoccupati per te, se sei in ascolto ti chiedo di farti viva. Io non ti ho mai fatto del male, anzi ti ho voluto bene». Durante il programma tv «Chi l'ha visto?», l'uomo, unico indagato per la scomparsa della 27enne, ha chiesto alla fidanzata di farsi viva non solo per tranquillizzare la sua famiglia, ma anche per scagionarlo dall'accusa di sequestro di persona per la quale è indagato.

«Se anche non vuoi tornare almeno fatti sentire e dì che stai bene al di là della mia posizione visto che sono indagato per sequestro di persona. Io non ti ho mai fatto del male, anzi ti ho voluto bene, quindi per questo ti chiedo di farti viva e di farti sentire, rasserenaci». Queste le parole di Simone Gresti a un mese e mezzo dalla scomparsa della 27enne. Una con ancora tanti punti oscuri e suella quale le forze dell'ordine stanno indagando senza sosta.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze degli amici che erano con lei la notte precedente alla sua scomparsa dopo la quale, secondo il loro racconto, si sarebbe allontanata da sola nelle campagne di Montecarotto. Dalla mattina del 12 marzo però nessuno ha più visto né sentito Andreea, compreso Omar, un amico della 27enne alla quale si rivolgeva spesso e che vedeva come punto di riferimento.

Negli ultimi anni la vita di Andreaa era diventata più inquieta. Complice il lockdown, ma non solo. Dopo aver lasciato il lavoro e anche il suo fidanzato storico, Daniele, aveva iniziato un periodo pieno di difficoltà culminato proprio con la sua scomparsa.

Ma gli inquirenti sospettano che la 27enne, la mattina della sua scomparsa, possa aver contatto qualcuno per farsi venire prendere lungo la strada. Un'ipotesi avvalorata dal fatto che Andreea aveva chiesto aiuto all’ex fidanzato per scappare da una situazione pericolosa. L’ultimo sms inviato da Andreea Rabciuc all’ex fidanzato Daniele infatti recitava: «Stasera sono qui, da domani aiutami a scomparire». E così è successo...

