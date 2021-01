Chi è Andrea Cavalleri, il suprematista che voleva uccidere ebrei e donne: «Bambole di carne da sterminare»

Il ragazzo di 22 anni di Savona arrestato dalla Digos stamattina si chiama Andrea Cavalleri ed è accusato di associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Cavalleri si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Per questo aveva creato anche delle chat dove istigava alla violenza contro gli ebrei. Il ragazzo aveva anche redatto e diffuso sul web documenti di matrice neonazista e antisemita con i quali incitava alla rivoluzione violenta contro «lo Stato occupato dai sionisti» ed alla eliminazione fisica degli ebrei.

Secondo gli inquirenti il 22enne era pronto a fare il «salto» e a commettere un attacco. Tra gli obiettivi che lui stesso dichiarava sul web o in chat c'era il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista come quelle realizzate nel 2011 e nel 2019 rispettivamente a Utoya (Norvegia) e Christchurch (Nuova Zelanda). Nelle conversazioni, gli investigatori hanno trovato vere e proprie istigazioni a commettere gesti estremi anche sacrificando la propria vita, incoraggiando lo «school shooting», i massacri nelle scuole, o il «day of the rope», il massacro di chi viene considerato traditore.

Il giovane, insieme con altri coetanei, aveva costituito un'organizzazione denominata «Nuovo Ordine Sociale», di matrice nazionalsocialista, finalizzata al reclutamento di altri volontari e alla pianificazione di atti estremi e violenti a scopo eversivo. Con piattaforme di messaggistica, l'arrestato, appassionato ed esperto di armi e oggettistica militare, affermano gli investigatori, teneva i contatti, diretti o in appositi gruppi, con soggetti che avevano le medesime posizioni ideologiche.

Il canale su Telegram "Sole Nero"

Insieme a lui c'è anche un minorenne indagato nell'inchiesta: i due avevano messo in piedi un canale su Telegram, Sole Nero, al quale si erano iscritte oltre 400 persone: per reclutare gli adepti avevano stilato un questionario con 30 domande e in base alle risposte si decideva se ammetterli al gruppo oppure no. «Cosa pensi di Hitler e Mussolini? Vale di più il sangue o il denaro? Cosa pensi degli ebrei?» erano alcuni dei quesiti. A luglio dello scorso anno gli investigatori avevano sequestrato cautelativamente alcune armi al padre di Cavalleri proprio perché avevano capito la pericolosità del ragazzo.

Incitava alla violenza contro le donne

Oltre agli ebrei, il giovane arrestato dalla Digos aveva preso di mira anche le donne. Nelle varie chat monitorate dagli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Chiara Paolucci, il ragazzo diceva di appartenere alla corrente Incel, ovvero gli «involontariamente celibi». Il gruppo prende di mira le donne. Secondo quanto emerso gli Incel addebitano a presunti comportamenti delle donne i loro fallimenti nelle relazioni sentimentali. Sui siti gli Incel istigano all'odio contro il sesso femminile.

Tra i suoi obiettivi anche le femministe: «Voglio fare una strage a una manifestazione di femministe - diceva - donne ebree e comuniste sono i nostri nemici. Le donne moderne sono senza sentimenti, bambole di carne da sterminare». Mentre il giovane è intercettato dice anche: «Gli ebrei sono il male primo da eliminare. Gli ebrei sono nati per distruggere l'umanità». E ancora: «Io una strage la faccio davvero. L'unica cosa da fare è morire combattendo. Ho le armi. Farò Traini 2.0», l'uomo che nel 2018 sparò in centro a Macerata, 6 feriti. «Meglio morire con onore in uno school shooting che vivere una vita di merda»

