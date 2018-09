«Il silenzio a volte è d'oro», le sue parole. «Chi ci giudica - ha detto -, se ci guardasse negli occhi, a me, mia moglie e mia figlia, sono certo che scomparirebbe per la vergogna di ogni pensiero. Se chi giudica potessero guardare mio figlio, le parole le mancherebbero, per quanto brillavano di vita i suoi occhi. Ma non può, perché lui non c'è più. Il silenzio a volte, è d'oro».

«A me queste morti non dispiacciono. E voler avere anche ragione sul fatto che nessuno ha impedito a tuo figlio di cacciarsi dove non avrebbe dovuto,. Zitti e pedalare, che di processi inutili ce ne sono già troppi», ha scritto la Berzi Cuni, dimostrando una sensibilità fuori dal comune (in negativo). Al momento il suo profilo risulta irraggiungibile, forse disattivato dalla stessa consigliera per via delle eccessive reazioni dovute alla natura del post.Poche ore dopo è arrivata la risposta dipapà di Andrea, che all'Ansa ha replicato così: