È questa la ricostruzione fatta dai responsabili del centro commerciale dove questa notte è morto Andrea Barone, 15enne di Cusano Milanino (Milano) che, intorno alle 22.30, è precipitato per circa 30 metri, fino al secondo piano interrato della struttura, ora interdetto al pubblico. Secondo quanto riferito, i vigilantes della struttura, allertati da un allarme che rileva la presenza di persone sulle scale esterne, sono usciti a verificare e si sono trovati davanti i tre amici di Andrea.



«Il nostro amico è lassù, crediamo sia caduto, non lo troviamo», avrebbero detto agli addetti alla sicurezza. Mentre i vigilantes hanno dato l'allarme al 112, gli amici avrebbero continuato a chiamarlo sul telefonino, senza ottenere risposta. «Volevano farsi un selfie per far vedere che avevano 'conquistato' la cima del cinema», hanno raccontato alla polizia gli amici del 15enne. «Era un bravo ragazzo casinista e curioso, però faceva certe volte cose senza logica. So che sui tetti c'era salito più volte. Non ho parole, perdere la vita per una fotografia...», ha aggiunto un'amica di Barone. La ragazza si trovava assieme ad altri familiari e amici in visita ai genitori del ragazzo in un condominio della periferia di Cusano Milanino (Milano). «Ci mancherà», ha aggiunto il cugino del 15enne.

