Lite furiosa per il parcheggio, poi scoprono di essere stati compagni di classe

Gli agenti delle Volanti sono stati chiamati ad intervenire in alcune liti verbali risolte grazie alla particolare formazione professionale degli agenti impegnati nel controllo del territorio e soccorso pubblico. Ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in via Piave ove due automobilisti litigavano per un posto auto. Uno era in attesa che si liberasse il posto a spina di pesce quando, da dietro, con una manovra da Formula 1, s’infilava l’altro automobilista. Con pazienza i poliziotti riuscivano a convincere l’aspirante pilota ed ammettere la scorrettezza. La vicenda è finita con una stretta di mano tra i due che, nell’occasione, si riconoscevano come vecchi compagni delle elementari e ringraziamenti alla Polizia. Mercoled√¨ 29 Maggio 2019, 07:55

