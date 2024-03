Amazon vince la prima causa in Italia contro un sito di recensioni truccate

di Mario Landi

Amazon vince la prima causa civile in Italia nella lotta alle recensioni false online. Il colosso del web aveva denunciato un sito, Realreviews.it, che offriva ai potenziali recensori un rimborso completo dei prodotti acquistati se avessero pubblicato e fornito la prova di una recensione a cinque stelle. Ora, una sentenza emessa dal Tribunale di Milano stabilisce finalmente un punto a favore della trasparenza e dei consumatori. La decisione ha portato all'immediata chiusura di Realreviews.it, al cui gestore è stato vietato di porre in essere attività simili in futuro. «È una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori», afferma Claire O'Donnell, Direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon.

Secondo il giudice di Milano, Alessandra Dal Moro, l'attività di Realreviews.it è risultata illecita e in grado di «distorcere» il mercato, sia sul «versante dei consumatori, le cui scelte consapevoli» sarebbero state «compromesse da informazioni false», sia sul «versante del fornitore del servizio», cioè Amazon, con la conseguenza di una «perdita di affidabilità agli occhi di potenziali venditori e consumatori». Realreviews.it dovrà quindi «cancellare tutte le pagine relative a tale servizio in connessione con Amazon da qualsiasi sito web che possiede o controlla».

Negli ultimi anni è emerso un mercato illecito di recensioni false che mira a sfruttare il valore che queste hanno per i consumatori. I broker si rivolgono direttamente a loro attraverso siti, social media e servizi di messaggistica invitandoli a scrivere presentazioni false in cambio di denaro, prodotti gratuiti o altri incentivi. L'azione legale promossa in Italia da Amazon si inserisce in una più ampia e continua attività per contrastare le recensioni false a livello globale.

