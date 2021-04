Crollo nel cantiere della sede Amazon, morto un operaio e altri cinque feriti

Un operaio è morto e altri cinque sono rimasti feriti dopo un crollo avvenuto in un cantiere edile, dove si sta realizzando una nuova sede della logistica di Amazon. È accaduto questa mattina ad Alessandria: dalle prime ricostruzioni il cedimento avrebbe interessato una trave.

Le indagini sono già partite per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, ma sembra che il cedimento di una trave avrebbe fatto precipitare gli operai da oltre sei metri d'altezza. L'incidente è avvenuto in un cantiere edile dietro il polo commerciale Marengo Retail Park. Dei cinque operai feriti, uno è in condizioni disperate. Si tratta del terzo incidente sul lavoro in altrettanti giorni in Piemonte. Gli altri due, nel Torinese, hanno causato un morto e un ferito.

Gli operai precipitati da oltre sei metri

Sul posto il 118, anche con l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. «Durante una fase di gettata è avvenuto il cedimento di una trave - riferisce Paolo Tolu, sindacalista della Feneal Uil sul posto da questa mattina - Non si capisce, ancora, la causa di questo cedimento, che ha portato giù altre campate».

«Sei persone stavano lavorando in quel momento su quella parte di cantiere, un operaio è morto e gli altri cinque sono feriti. Uno di loro sarebbe gravissimo», spiega Tolu. La trave, cedendo, ha fatto precipitare i lavoratori. «Un volo di almeno sei metri - continua Tolu - Cerchiamo sempre di sollecitare e di tenere un'attenzione alta sulla sicurezza, probabilmente questo non è sufficiente. Ma più volte siamo venuti a controllare questo cantiere e i lavoratori sono sempre stati molto attenti, le norme venivano sempre applicate».

Il cordoglio di Amazon

«Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità». Amazon commenta così, in una nota, l'incidente avvenuto questa mattina nel cantiere del nuovo deposito di smistamento di Alessandria, che ha causato la morte di un operaio e il ferimento di altri tre.

