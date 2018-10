Lei si chiamavae aveva 16 anni: è stata trovata senza vita due giorni fa in un bagno della stazione ferroviaria di Udine, forse per una overdose di eroina. Alice era originaria di: i sanitari hanno tentato invano di rianimarla, e gli investigatori stanno indagando per chiarire bene quanto è accaduto alla ragazza.Alice frequentava il liceo artistico Sello di Udine: a dare l’allarme, nel tardo pomeriggio di mercoledì, è stato un passante che ha visto il suo corpo riverso sul pavimento del bagno del binario 1 e ha chiamato subito la Polfer. Insieme a lei c’era un suo amico, in stato di choc: è stato lui a dare il numero del papà di Alice alla polizia, in lacrime. Il papà che era già in stazione perché la stava aspettando per portarla a casa.E se il sindaco Pietro Fontanini lancia già l’allarme sull’emergenza eroina a Udine, nella paura - spiega il Messaggero Veneto - che tornino le morti per droga come qualche decennio fa, i familiari non sono così convinti dell’ipotesi che la loro figlia fosse una tossicodipendente.