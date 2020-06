Alex Zanardi, il post del figlio Niccolò: «Mi manca il tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto» FOTO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 10:11

Come staDa ieri i bollettini medici sono sospesi per volere della famiglia, ma il figlio di Zanardi,, su Instagram ha voluto postare una foto del papà con un messaggio speciale per lui. «Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto», scrive Niccolò a corredo di una foto del padre Alex sorridente ed esultante a braccia alzate all'arrivo di una gara ciclistica.Il post è comparso intorno alle 3 della notte sul profilo del giovane. Due giorni fa aveva postato una foto in cui stringeva la mano del babbo nel letto dell'ospedale di Siena. Ieri l'ultimo bollettino del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena, dove Zanardi si trova nel reparto di terapia intensiva, affermava che le sue condizioni rimangono sempre stazionarie. Il quadro neurologico è ancora grave.