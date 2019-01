Alessio Sanzogni morto a 34 anni: l'ex manager di Chiara Ferragni vittima di un incidente contro un tir

Alessio Sanzogni

Chiara Ferragni

noto influencer edè rimasto vittima di unavvenuto la scorsa notte sull'A4 in provincia di Bergamo.era alla guida della sua vettura quando, per cause che devono ancora essere accertate, ha tamponato a forte velocità un tir che era fermo in colonna a causa di un altro incidente stradale.Il 34enne, originario di Gardone Valtrompia (Brescia), era vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano, dove si era trasferito da tempo e dove lavorava. Tra le varie coseè stato general manager di 'Tbs Crew', azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni.Purtroppo per lui sono stati inutili per lui i tentativi di rianimazione prestati dal personale del 118. La salma del giovane è stata composta al cimitero di Bergamo, a disposizione dei familiari che tuttora vivono in Valtrompia.è stato general manager di "The Blonde Salad", azienda creata dalla fashion blogger Ferragni quando era ancora una studentessa. Da settembre 2018 era ceo di Ispiry, azienda da lui creata specializzata in consulenza e marketing. Da anni impegnato nel mondo della moda e dell'arte era piuttosto conosciuto nell'ambiente anche per il suo considerevole curriculum vitae.