Alessio Cini, trovato morto carbonizzato in casa: l'autopsia nel pomeriggio. Si indaga per omicidio

Sarà eseguita oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessio Cini, l'operaio 57enne trovato morto e parzialmente carbonizzato ieri mattina a poca distanza dalla villetta tri-familiare in cui risiedeva, in località la Ferruccia, nel comune di Agliana, in provincia di Pistoia.

Alessio trovato morto carbonizzato

Il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio, che coordina le indagini condotte dai carabinieri, ha affidato l'incarico ai medici legali Ilaria Marradi e Walter Calugi, che dovranno accertare se la morte dell'uomo sia avvenuta prima o dopo che le fiamme hanno avvolto il corpo e cosa abbia determinato un trauma che, da quanto si apprende, sarebbe stato rilevato sulla sommità del cranio.

Sono stati i vicini a dare l'allarme all'alba di ieri quando hanno visto il corpo dell'uomo che stava ancora bruciando nel piazzale davanti al caseggiato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma all'arrivo dei soccorsi il 57enne era già morto. Al momento la pista prevalente è quella dell'omicidio, anche se non si esclude un ipotetico suicidio.

