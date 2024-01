Agliana, uomo trovato morto in un campo: il corpo era semi carbonizzato

di Redazione web

Il corpo di un uomo di mezza età, parzialmente carbonizzato, è stato trovato morto questa mattina nella campagna di Agliana (Pistoia), vicino ad alcune abitazioni. Sembra che l'uomo fosse originario del Pratese e si fosse trasferito ad Agliana.

Subito dopo l'allarme sono sopraggiunti sul posto i carabinieri della scientifica e del nucleo investigativo e il procuratore capo, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Per il momento, fanno sapere gli inquirenti, il caso è stato rubricato come suicidio, ma sono in corso ulteriori approfondimenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA