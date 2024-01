Camion fuori strada, l'incidente choc: morto il guidatore, «trafitto da un paletto»

di Redazione web

Incidente choc a Chioggia (Venezia) dove un camionista è morto dopo essere stato trafitto da un piccolo palo penetrato nella cabina del suo Tir, finito fuori strada ieri sera lungo la strada statale Romea. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, ma nonostante i tentativi del medico del Suem 118 il conducente del mezzo è deceduto.

L'incidente choc a Chioggia

L'autoarticolato, carico di elettrodomestici, è finito completamente fuori strada, in mezzo al fango. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro, e come sia stato possibile che il palo di metallo sia finito nella cabina di guida del camion. Le operazioni di soccorso sono terminate in nottata. Il conducente che si trovava a bordo è stato estratto dalle lamiere contorte, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il mezzo pesante aveva targa romena e trasportava un carico di elettrodomestici e con ogni probabilità anche il conducente era di nazionalità romena.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Mestre e di Chioggia, le ambulanze del Suem 118, i carabinieri e la polizia locale. I rilievi sono cominciati dopo i primi tentativi di soccorso, quando si era capito che non ci sarebbe stato nulla da fare.

Del fatto è stato ovviamente avvertito il sostituto procuratore di turno. Sbandando a destra, l'autoarticolato deve aver sbattuto contro un palo proprio in corrispondenza del posto di guida è stato trafitto ed è deceduto sul colpo. Dopo aver verificato il carico, i soccorritori hanno realizzato che durante la notte sarebbe stato impossibile recuperare il carico, pertanto il recupero probabilmente si svolgerà nella giornata di oggi.

Non è chiaro se ci sarà un trasbordo del carico oppure si cercherà di recuperare l'intero mezzo. Il transito lungo la Romea non è comunque stato interrotto e non si sono mai formate code. Rimane a polizia locale e carabinieri il pietoso compito di identificare il corpo dell'autista e avvertire i familiari. Anche per il 2024, dunque, la triste fama della Romea è stata confermata nel peggiore dei modi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA