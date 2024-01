Fiumicino, impatto fatale per un 62enne: si è scontrato con un’auto ferma in coda

di Mario Antoni

La quinta vittima sulle strade di Roma e provincia si chiamava Claudio Barone. Ex poliziotto, di 62 anni, è morto dopo essersi schiantato contro una Fiat Panda, che si era fermata in attesa di entrare nei parcheggi a lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 14, sull'autostrada A91, Roma Fiumicino all'altezza del chilometro 16,800. Nell'impatto il sessantaduenne è morto sul colpo, e l'autista e il passeggero dell'utilitaria sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate poco dopo le squadre Anas, il 118 e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e per la viabilità che è stata ripristinata nel tardo pomeriggio.

Sabato scorso, invece, un uomo di 83 anni, di nome Francesco Cupani, è stato investito intorno alle 19 in via dei Faggi, all'altezza di via dei Noci a Centocelle ed è morto per le gravi ferite riportate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 06:55

