Alessia Pifferi condannata, la mamma: «Dolore atroce, deve pagare: se si fosse pentita mi avrebbe chiesto scusa»

«È un dolore atroce, si è dimenticata di essere una mamma. Deve pagare per quello che ha fatto. Se si fosse pentita e mi avesse chiesto scusa…ma non l'ha fatto. Ora non riuscirei a dirle nulla». Sono le prime parole con cui Maria, mamma di Alessia Pifferi, commenta la sentenza all'ergastolo della figlia per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana di soli 18 mesi.



«Leggeremo le motivazioni, poi ovviamente faremo appello, mi aspettavo una sentenza così dura». Lo ha detto a margine della lettura della sentenza che ha condannato Alessia Pifferi all'ergastolo, la legale dell'imputata, Alessia Pontenani. «Era molto dispiaciuta di aver sentito la sorella e la madre esultare durante la lettura della sentenza, quando il presidente ha detto ergastolo», ha aggiunto.



La condanna

«Diana è nel mio cuore, la porto con me. È una sentenza giusta, deve pagare.

Le parole della sorella

«Penso che i giudici abbiano fatto quello che è giusto, perché per me non ha mai avuto attenuanti, non è mai stata matta o con problemi psicologici». Così Viviana Pifferi, sorella di Alessia, commentando la sentenza con la quale la parente è stata condannata all'ergastolo. «In questo momento non so neanche dire cosa provo, è una cosa stranissima. Spero che adesso Diana possa volare via in pace», ha aggiunto.



