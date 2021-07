È una giornata speciale per i tifosi della Roma. Una giornata da Special One. Infatti, oggi è atterrato a Roma Jose Mourinho il nuovo allenatore della Roma che in città è atteso come una sorta di Messia, nella speranza - dei tifosi della AsRoma - che finalmente il suo arrivo coincida con il ritono alla vittoria per i giallorossi.

Trai i tifosi della Roma che aspettavano questo giorno, evidentemente, c'è anche lo chef Alessandro Pipero, sincero tifoso dei colori giallorossi, e patron di Pipero Roma, famoso Ristorante stellato nel centro della Capitale. Anche per questo motivo lo chef, che è famoso anche per la sua Carbonara, sicuramente tra le migliori in città, si è esibito in una "imitazione" di Mourinho, riproponendo - in una sua interpretazione - il saluto che lo Special One ha voluto regalare ai tifgosi giallorossi prima di partire verso la Capitale, dove oggi inizia la sua avventura sulla panchina della Roma.

I follower dello chef hanno dimostrato di apprezzare anche l'imitazione dello Chef Pipero, probabilmente non quanto la sua carbonara, ma sicuramente hanno trovato coinvolgente la sua simpatia e sincerità.

