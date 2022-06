Malore mentre fa il bagno al mare in Sardegna: Alberto muore a 38 anni tra le braccia del bagnino

Tragedia alla spiaggia del Poetto a Cagliari. Un bagnino lo ha notato in difficoltà mentre faceva il bagno a qualche decina di metri dalla riva, ma il soccorso è stato inutile. Alberto Matta, 38enne di Ussana, è morto in mare questa mattina mentre faceva il bagno.

Leggi anche > Cristina, travolta e uccisa da un bus: l'autista era in una chat a luci rosse

L'uomo, che nella giornata di ieri aveva postato una foto su Facebook mentre era seduto sul suo gommone gonfiabile, si trovava in acqua davanti allo stabilimento L'Ottagono, quasi al confine tra la parte cagliaritana della spiaggia e quella di Quartu. Dopo i tentativi di rianimarlo fatti in spiaggia, sono intervenuti anche i volontari del 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

È stato visto galleggiare inanimato e il bagnino dello stabilimento si è immediatamente gettato in mare in suo soccorso e lo ha portato a riva. È stato lo stesso assistente balneare a praticargli la rianimazione, poi proseguita dal personale del 118, ma il 38enne è morto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA